Proteste anche a Salerno: manifestanti bloccati mentre raggiungevano la casa di De Luca

Giorni di manifestazioni in Campania: ieri sera a Salerno, dove si è tenuto un corteo nelle strade del centro cittadino contro le misure restrittive previste dal Dpcm e dalle ultime ordinanze della Regione.

Nel corso della manifestazione alcuni manifestanti hanno bloccato la circolazione delle auto in via Roma, sedendosi in strada.

Il corteo ha raggiunto piazza Portanova.

Molti i cori contro il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, esplosi anche diversi petardi e rovesciati alcuni cassonetti.

Alcune decine di manifestanti hanno cercato di raggiungere l'abitazione del governatore De Luca, azione impedita dalla presenza delle forze dell'ordine in assetto antisommossa che hanno blindato l'area.

La situazione non è stata delle più tranquille, ma non si sono verificati tafferugli tra corteo e forze dell’ordine, come avvenuto venerdì sera a Napoli.