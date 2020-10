Covid dilaga: 136 morti, quasi mille terapie intesive, 16079 positivi

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 16.079 nuovi casi di Coronavirus, con 136 nuovi decessi che portano il totale dei morti dall'inizio della pandemia a 36.968. I tamponi effettuati sono stati 7.456 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverati 992 pazienti. Le Regioni che hanno registrato i maggiori incrementi di casi sono Lombardia (+4.125), Piemonte (+1.550) e Campania (+1.541).In Veneto 1.325 positivi in più. La regione sfiora adesso la soglia dei 40.000 infetti: sono ad oggi 39.590. Ci sono anche 19 morti in più, per un dato complessivo di 2.301 vittime (tra ospedali e case di riposo) dall'inizio dell'epidemia. Vicenza, con +315, è la provincia che ha registrato l'aumento maggiore da ieri. Crescono nettamente i ricoveri in ospedale: sono 588 (+64) i pazienti nei reparti non critici, mentre è stabile il numero delle terapie intensive, 66. I casi attualmente positivi salgono a 12.608 (+1.175).In Emilia Romagna 889 casi in più rispetto a ieri, su un totale ancora molto alto di 16.179 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi, sono 486 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.Dei 1.541 nuovi positivi, 88 sono sintomatici e 1.453 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 32.025, mentre sono 814.966 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania inserisce 6 nuovi decessi nel bollettino odierno.Sono 1.145 i nuovi casi (927 identificati in corso di tracciamento e 218 da attività di screening) su un totale di casi, registrati dall'inizio dell'epidemia, pari a 26.611 unità. I nuovi casi sono il 4,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.145 casi odierni è di 46 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o piu'). I guariti crescono dell'1% e raggiungono quota 12.121 (45,5% dei casi totali). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 606 (27 in più rispetto a ieri, più 4,7%), 82 in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri, più 7,9%)."Su oltre 21mila tamponi si registrano 1.251 casi positivi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.219 su oltre 20mila tamponi eseguiti. 16 i decessi e 107 i guariti nelle ultime 24 ore. L'indice di contagiosità Rt è dell'1,38%.Nelle ultime 24ore sono stati rilevati 321 positivi su 1.707 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi, dopo i 226 registrati ieri. Dei 321, 122 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Ancona, 40 in provincia di Pesaro Urbino, 58 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione.Sono stati registrati 5.651 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 485 casi positivi: 178 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 53 nella provincia BAT, 132 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 83 in provincia di Taranto. 2 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.In Umbria 407 casi in un solo giorno, 5.860 dall'inizio della pandemia. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Antonio Onnis in una conferenza stampa. In aumento anche i ricoverati, 193, 21 in più rispetto a ieri, mentre passano da 20 a 22 i pazienti in terapia intensiva. Segnalati due nuovi morti, ora 97, e 90 guariti, 2.488 totali. Passano così da 2.960 a 3.275 gli attualmente positivi. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 4.006 tamponi, 266.398 dall'inizio della pandemia.