Fontana annuncia: "Da domani circolazione limitata e centri commerciali chiusi nei weekend"

Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato su Facebook che "da poche ore sono state firmate due ordinanze che entreranno in vigore a partire da domani. Queste pesanti, ma necessarie misure, resteranno in vigore per tre settimane a partire da domani e saranno sospese o prolungate in relazione alla diffusione del virus"."La prima ordinanza è del Ministro della Salute, Roberto Speranza - sottolinea Fontana - in concerto con la Regione Lombardia, con cui viene disposta la limitazione della circolazione sul territorio lombardo dalle 23:00 alle 05:00. Non parliamo di coprifuoco, parliamo di limitazione della circolazione per mitigare la diffusione del contagio. Questo non vuol dire che il virus colpisca dopo le 23:00, vuol dire che le persone in tarda serata allentano, per non dire fermano, le misure di protezione permettendo al virus di diffondersi. Questo è il punto su cui siamo intervenuti"."La seconda ordinanza - rimarca il governatore - è stata voluta dai sindaci dei capoluoghi lombardi e dalla Regione, sentito il ministro della Salute, e riguarda l'apertura dei centri commerciali il sabato e la domenica esclusivamente per i settori alimentari, farmaceutici, sanitari e di prima necessità. Per i mezzi pubblici sappiamo che il rischio del contagio resta alto. Come Regione abbiamo già implementato, in attesa di un maggior supporto economico da parte del governo, i mezzi al fine di dilatare l'affluenza dei viaggiatori che, con senso civico, ci aiutano attraverso la corretta adozione delle mascherine e del distanziamento fisico".Conclude Fontana: "In questo momento agisco con la pesante responsabilità di chi è chiamato a tutelare esclusivamente la salute dei cittadini sapendo che attraverso di essa si potranno anche risolvere i problemi economici collaterali scaturiti da questo momento storico. Sursum corda"