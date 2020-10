Lacrime e stupore al Senato per la scomparsa improvvisa della Presidente Jole Santelli

Lacrime, commozione, ma soprattutto stupore per l'improvvisa morte di Jole Santelli. E' un'atmosfera sommessa e silenziosa nel Transatlantico del Senato quella che si respira poco dopo la notizia della sua scomparsa della governatrice della Calabria.

La donna, appartenente a Forza Italia, era molto apprezzata anche dalle altre correnti politiche. Un gruppo di senatori, tra cui Maurizio Gasparri, guardano le ultime foto scattate con lei a settembre in Puglia, durante la campagna elettorale.

Le parole per quanto accaduto non ci sono quasi, lo sgomento prima dell'inizio della seduta di Palazzo Madama ha il sopravvento. Anche la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando si avvicina a Gasparri e agli altri, esprimendo sgomento per la notizia che ha lasciato tutti attoniti.