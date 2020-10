Quasi seimila casi in un giorno: aumentano morti e terapie intensive

Nelle ultime 24 ore si sono registrati quasi seimila nuovi casi di coronavirus (5.901) e 41 decessi, per un totale di 365.467 contagiati e 36.246 morti dall'inizio della pandemia. Le persone al momento ricoverate sono 5.590 (317 in più), con 514 nelle terapie intensive (62 in più di ieri). I tamponi effettuati sono stati 112.544: un tampone ogni 19 è risultato positivo.



Le regioni con il più alto numero di contagi sono: Lombardia (1.080), Campania, (635), Piemonte (585), Lazio (579), Veneto (485), Toscana (480), Liguria (447) ed Emilia-Romagna (341).La città: Milano (440), Napoli (470), Torino (375), Roma (362), Genova (334), Palermo (139), Arezzo (102), Firenze (100), Verona (104), Perugia (95), Catania (93), Bari (92), Caserta (92).