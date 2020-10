Arcuri: "La Campania riuscirà a rispondere all'emergenza Covid meglio di quanto si creda"

Speriamo che la crescita si blocchi: "Io e il ministro Speranza nei giorni scorsi abbiamo incontrato il presidente De Luca, gli abbiamo assicurato collaborazione, comprendiamo che la Campania ha dei numeri più preoccupanti di altre regioni. Ho trovato De Luca molto informato, molto motivato, già organizzato su molti fronti. Abbiamo già mandato in Campania 150 ventilatori per le terapie intensive, lo mettiamo in condizioni di fare il doppio dei tamponi rispetto a quello che faceva prima. Io penso che il governatore e più complessivamente la Campania riuscirà a rispondere di più e meglio di come qualcuno oggi si aspetta''.Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più'.