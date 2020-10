De Magistris attacca De Luca: "Rappresento il 56% della Campania ma mi esclude dalla gestione Covid"

I due non si amano ma adesso, dopo una breve tregua, è scoppiato un altro scontro "Da febbraio mi sarei aspettato da De Luca una messa in campo di una rete di protezione diversa. Vedo pochi passi in avanti, e non particolarmente efficaci. Questo chiama la politica alle sue responsabilità, soprattutto quelle regionali, visto che la sanità è regionalizzata da tempo", lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris."Servivano tamponi, medici in prima linea posti letto di terapie intensive. Invece c`è stata la politica muscolare della propaganda. Ora sta venendo fuori non solo quello che non si era fatto, ma anche quello che non si è riuscito a costruire in questi pochi mesi", ha affermato il primo cittadino."È gravissimo che il sindaco del capoluogo di Regione e sede della città metropolitana che rappresenta il 56 per cento della popolazione campana non partecipi per volontà del presidente all`unità di crisi: veniamo esclusi dalle decisioni più puntuali. Credo ci sia una volontà di non trasmettere i dati in maniera elaborata. Ora Conte intervenga: finora il governo ha fatto finta di non vedere queste gravi violazioni dei rapportiamoci istituzionali perché c'erano le Regionali", ha detto.