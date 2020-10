Allarme in una Rsa gestita da suore: 34 anziani positivi

Grave focolaio registrato a Sesto Fiorentino, dove nella residenza sanitaria assistita dell'Istituto San Giuseppe sono stati registrati 34 casi positivi tra gli 85 anziani ospiti, 3 tra i 50 operatori socio-sanitari e 3 tra le 25 infermiere suore.

Dopo il bollettino della Regione Toscana di ieri pomeriggio, si era diffusa la notizia che si trattasse di un focolaio che aveva colpito 33 suore di un convento di Sesto Fiorentino, in realtà è stato poi chiarito dalla Asl che si trattava di un equivoco: la Rsa è gestita da religiose e l'istituto sorge vicino a quello della Congregazione delle Suore Oblate Ospitaliere Francescane.

"L'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alle Politiche sociali, è costantemente in contatto con la direzione sanitaria della struttura e con la Asl per seguire l'evolversi di una situazione di grande delicatezza", fa sapere una nota del Municipio.

Altri gravi focolai sono stati individuati in Toscana alla Rsa 'Rosa Libri' di Greve in Chianti (Firenze), con 19 operatori positivi e 39 dei 52 ospiti, e a Villa Amelia a Prato con 6 ospiti contagiati.