La sottosegretaria Zampa rassicura: per ora non è prevista la chiusura anticipata dei locali"

C'è la decisione presa in Campania dal presidente della regione De Luca, ma non è previsto di adottare un provvedimento simile a livello nazionale: al momento "non prevediamo e non abbiamo discusso di chiusure anticipate" di bar e ristoranti.

Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ospite della trasmissione 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1.

"Ci sarà un primo incontro tra le Regioni con il ministro Speranza e Boccia, che servirà a cercare di mettere a punto un coordinamento più efficace, senza distinguo, e con il quale si chiederà alle Regioni di non scendere al di sotto delle disposizioni, come ad esempio nel caso delle mascherine. Ma se le Regioni vorranno inasprire qualche misura avendo degli elementi chiari per farlo, si confronteranno con ministero della Salute e Comitato tecnico scientifico" per l'emergenza coronavirus".