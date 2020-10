Coronavirus, calano le terapie intensive ma aumentano i ricoveri: 138 in più

A fronte di 99.742 tamponi effettuati, sono 2.677i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in cui si sono verificati 28 decessi, per un totale di 36.030 dall'inizio della pandemia.Le terapie intensive sono calate di 4 unità (sono 319 in tutto), ma aumentano i ricoveri di altri pazienti, con un'impennata di 138 nuovi casi. La Regione con più contagi odierni è la Campania (395), seguita da Lombardia (350) e Lazio (275).Sono invece 1.418 i pazienti dimessi e guariti nell'ultimo giorno. Le persone in isolamento domiciliare sono 56.190, 1.097 in più rispetto a lunedì. I tamponi effettuati sono stati quasi 40mila in più rispetto ai 60.241 di domenica.Gli attualmente positivi sono 60.134, con un aumento di 1.231 rispetto al giorno precedente, il dato più alto dal 21 maggio. Nessuna Regione è a zero casi: la crescita più bassa si registra in Basilicata con quattro nuovi casi.