Sette anni fa, 366 disperati affogavano a Lampedusa. Sono loro gli ‘invasori’ da cui ci avrebbe protetto Salvini?

Basta poco a ribaltare la prospettiva, a ricordarci quanto ipocrita sia la destra italiana, oggi accorsa in massa a Catania per sostenere Matteo Salvini nel suo processo per sequestro di persona. Una prova di forza del senatore leghista che ricade, per quegli inesplicabili allineamenti del destino, nel settimo anniversario della strage di Lampedusa, dove persero la vita 366 migranti.

Mentre Salvini oggi sostiene che stava ‘difendendo i confini’, sette anni 366 persone tra uomini, donne e bambini morivano affogati nella notte di ottobre. Mentre la destra esulta per i respingimenti e grufola nel suo triviale razzismo, sette anni i corpi di 366 persone andavano a fondo nel Mediterraneo. Mentre Giorgia Meloni delira dicendo che ciò che sta accadendo a Salvini è ‘mostruoso’, sette anni fa la mostruosità di quella tragedia sconvolgeva l’Italia e il mondo. La stessa Italia che troppo in fretta dimentica, che troppo in fretta vuole dimenticare.

Chissà se Salvini un minimo di vergogna la prova, mentre dichiara di averci ‘protetto’ dagli invasori. Gli stessi invasori che sette anni fa, nel buio spezzato solo dalle grida, morivano al freddo per aver osato sperare di vivere una vita migliore.