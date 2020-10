Coronavirus, 2.844 nuovi contagi: mai così alti da aprile

Mai così tanti dati da aprile: sono 2844 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 118.932 tampini effettuati. Sale anche il numero dei deceduti, 27 contro i 24 di ieri.Capofila delle regioni con più alto numero di contagi è ancora la Campania, con 401 casi, seguita da Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). Due regioni a zero, il Molise e la Valle d'Aosta. Il numero dei malati attuali cresce di altre 1.569 unità, e sono ora 55.566. Sempre in crescita i ricoveri: quelli in regime ordinario aumentano di 63 unità (ieri di 45), per un totale di 3.205, mentre le terapie intensive aumentano di 3, come ieri, e arrivano a 297. Infine, sono 52.064 i pazienti in isolamento domiciliare, 1.503 più di ieri.