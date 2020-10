Burrasca al Nord, allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto

Un platano si è abbattuto in via Vittorio veneto, proprio di fronte ai giardini di Ventimiglia chiusi per via dell'allerta. Tre le vetture coinvolte, tutte parcheggiate lungo la strada, tra cui una Smart che è andata distrutta. Per fortuna, non transitava nessuno in quel momento. L'incidente, tra l'altro, si è verificato in una delle vie del settimanale mercato cittadino, solitamente affollate di visitatori, ma oggi vuote perché il mercato è stato cancellato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco.