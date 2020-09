Coronavirus, Zaia si stringe la mano da solo: "In Veneto va tutto alla perfezione, siamo una macchina da guerra"

A Porta a Porta va in scena una sviolinata al rieletto Presidente del Veneto Luca Zaia, fatta dallo stesso Luca Zaia, che afferma: "Siamo davvero una macchina da guerra, qui in Veneto abbiamo l'artiglieria pesante. Stiamo infatti testando 780 mila studenti e controllando oltre 95 mila operatori. In totale abbiamo riscontrato solo 85 positivi, un'incidenza dello 0,002 per cento rispetto al totale degli studenti"."E poi - conclude - questi positivi hanno contratto il virus nei luoghi di aggregazione e non negli istituti dove tutto sta andando alla perfezione".