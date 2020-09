Coronavirus, contagi e vittime ancora stabili: 1.494 nuovi casi

Come sempre capita di lunedì, i numeri dei nuovi casi di Covid-19 sono in diminuizione a causa dei meno tamponi effettuati durante il weekend. I nuovi contagi sono 1.494, che portano la quota totale a 311.364. I guariti sono 773 e i morti 16, stabili rispetto ai 17 di ieri.In Italia attualmente si registrano 50.323 casi positivi (+705). Di questi 2.977 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 264 in terapia intensiva. La Campania è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+295 ). Sono 51.109 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 11.138.173 dall'inizio della pandemia.