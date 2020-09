Ancora su le terapie intensive, sono 244 ricoverati; record di tamponi effettuati

A fronte di 103.696 tamponi, sono 1.640 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle utlime 24 ore. La Regione con più contagi si conferma la Campania. I morti sono 20, per un totale di 35.758 dall'inizio dell'epidemia. Aumentano di 5 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, al momento 244.Dall'inizio della pandemia non erano mai stati eseguiti così tanti tamponi in un unico giorno e sono stati circa 16mila in più rispetto a martedì. Complessivamente i ricoverati per il Covid sono attualmente 2.658, in crescita rispetto ai 2.604 di ieri, e i pazienti in terapia intensiva 244 contro i 239 del giorno prima. Balzo in avanti anche per i casi di persone in isolamento domiciliare: oggi sono 43.212 (ieri 42.646).Nessuna delle regioni italiane, oggi, è rimasta immune da nuovi casi di coronavirus. La regione più colpita è la Campania, seguita dalla Lombardia con 196 nuovi contagi e poi il Lazio con 195. In Veneto i nuovi positivi sono 150, 108 in Liguria mentre in Emilia Romagna 101. La regione con meno incremento di contagi è la Valle d'Aosta dove si sono registrati 2 casi."Oggi siamo in grado di eseguire oltre 100mila tamponi al giorno e aumenteremo ancora i test nelle prossime settimane". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, durante il Question Time alla Camera. "Tra i test più promettenti c'è quello salivare, meno invasivo e più indicato per essere usato nelle scuole", ha quindi aggiunto.