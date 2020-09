Questa volta l'estate è davvero finita: temporali in 9 regioni

Finisce l’estate e arrivano i temporali. Dopo un prolungamento delle temperature oltre i 30 gradi nelle prime settimane di settembre, il termometro inizia a scendere e scatta l’allerta gialla per maltempo in 9 regioni, in particolare del Centro e del Nord. Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile - d’intesa con diverse regioni - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Valutata per la giornata di lunedì 21 settembre allerta gialla sul bacino dell’Alto Piave, in Veneto, su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e sull’intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

Secondo le informazioni del Dipartimento, un’area depressionaria tende ad avvicinarsi alle regioni centro-settentrionali italiane, determinando una fase di moderato maltempo, con precipitazioni temporalesche, specie sulle regioni centrali e sull’Emilia-Romagna. La Protezione Civile fa sapere che i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle “criticità idrogeologiche e idrauliche”.

