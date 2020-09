Sea Watch bloccata a Palermo sotto fermo amministrativo: c'è ancora Salvini al governo?

Ma che al governo c’è ancora Salvini? Per carità, non è che l’esecutivo abbia il potere assoluto ma è chiaro che contro le Ong ci sono segmenti dello Stato (chissà se autonomamente o sotto pressione dell’autorità politica) che si mostrano fin troppo zelanti e, di fatto, ostacolano le attività delle Ong, anche se formalmente stanno rispettando la legge."Sea Watch 4 è sotto fermo amministrativo a #Palermo. Era ciò che ci aspettavamo dopo un' ispezione il cui chiaro scopo era quello di trovare delle motivazioni pretestuose per impedirci di tornare a salvare vite. La nostra è la quinta nave umanitaria a essere fermata in 5 mesi".E' quanto rende noto la Ong Sea Watch sul suo profilo Twitter.