Candidato di Fratelli d'Italia in Toscana indagato per truffa: era in barca a vela ma si segnava a lavoro

Secondo quanto riporta Il Tirreno, la procurs di Piombino sta per chiudere un'indagine sull'ex dirigente del commissariato, Walter Delfino, candidato con Giorgia Meloni per le Regionali in Toscana. L'ipotesi di reato è quella di truffa ai danni dello Stato. Nello specifico, Delfino è accusato di assenteismo: nei giorni in cui si era segnato come a lavoro,si trovava in realtà sulla sua barca a vela.L'indagine è partita tra la fine dello scorso anno e l'inizio del 2020, probabilmente sulla base di segnalazioni. Delfino comunque non è ancora stato sentito dai magistrati e ha commetato dicendo di "non sapere nulla dell'indagine".