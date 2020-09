Covid: 1008 nuovi contagi (con meno tamponi) e terapie intensive vicino 200

La situazione non è simpatica: è di 1.008 nuovi contagi e 14 vittime il bilancio dell'emergenza coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 45mila tamponi eseguiti (circa 27mila in meno rispetto al giorno precedente). Il numero totale dei casi sale così a 288.761. I pazienti in terapia intensiva sono 197 (+10), mentre i guariti da ieri sono 316. Le Regioni che hanno registrato l'incremento maggiore sono: Lombardia (+265), Emilia-Romagna (+143) e Lazio (+143).

Tra le Regioni la Basilicata è l'unica a non far segnare nuovi casi. Ci sono poi 2.122 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, mentre 21.783 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente gli attualmente positivi in Italia 39.187 persone (38.509 domenica).