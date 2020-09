Fondi alla Lombardia Film Commission, ai domiciliari 3 commercialisti vicini alla Lega

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito dell'indagine sui fondi alla Lombardia Film Commission, società della Regione che si occupa di promozione cinematografica.



I coinvolti sono Michele Scillieri, Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni, commercialisti ritenuti vicini alla Lega, e Fabio Barbarossa, indagati a vario titolo per peculato, turbata libertà nella scelta del contraente e sottrazione fraudolenta di pagamento delle imposte. Per la stessa vicenda a luglio era stato fermato Luca Sostegni, considerato il braccio destro di Scillieri.L'indagine riguardava l'acquisto di un capannone a Cormano (vicino Milano) a prezzo gonfiato da parte della Lombardia Film Commission, L'immobile era di proprietà di una società in liquidazione, la Paloschi Srl, il cui amministratore era Barbarossa. A fare da tramite nell'operazione era stato Sostegni, mentre ad 'architettarla' - secondo le ipotesi investigative - i commercialisti vicini al Carroccio. Manzoni era stato nominato in quel periodo presidente della Lombardia Film Commission stessa.