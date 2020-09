La critica di Santori (Sardine): "Non possiamo continuare a mettere le toppe alle mancanze del Pd"

Severo? In parte sì’ ma tra i partiti di sinistra - a partire dal Pd se si può considerare di sinistra visto il suo essere tante cose diverse insieme - e la ‘piazza’ e la partecipazione popolare c’è una bella differenza."Regionali, referendum, piazze, prossimità. Non possiamo continuare a mettere le toppe alle mancanze del Pd". Mattia Santori, leader delle Sardine e protagonista nella vittoria della sinistra nelle scorse regionali in Emilia, risponde così sul ruolo del movimento delle Sardine, in vista del voto del 20 e 21 settembre, in sette regioni italiane, a partire dalla rossa Toscana, considerata ora in bilico."L'Emilia Romagna doveva insegnare qualcosa - scandisce il leader bolognese - noi siamo arrivati a salvare l'Emilia Romagna da Salvini, ma poi il Pd avrebbe dovuto fare l'analisi di quella situazione e mettere in discussione tutto"."Mentre invece ora la gente lamenta l'assenza di una visione, di una guida. Eppure la richiesta di partecipazione è alta e dimostrata prima dai Fridays For Future, da noi, poi dai Black Lives Matter. O si apre o si muore", conclude netto Santori.