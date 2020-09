Il gesto criminale di Sara Cunial, tenta di baciare l'inviato di Piazzapulita: "Le mascherine non servono"

In mezzo a chi sabato scorso bruciava le mascherine e le foto del Papa, chi urlava al complotto dei satanisti pedofili e invocava la fine della scienza, c'era anche la deputata Sara Cunial. La ex M5s, poi buttata fuori dal Movimento, Cunial ha già fatto parlare di sé per i suoi deliri complottisti sulle mascherine e adesso è destinata a scatenare di nuovo una polemica per un suo gravissimo gesto compiuto ai danni del giornalista Alessio Lasta, inviato di Piazzapulita.Lasta, che si trovava alla manifestazione, chiede a Cunial perché non indossi la mascherina: "Lo sai che ti stai ammalando mentre usi la mascherina?", ha detto la Cunial, apostrofando il giornalista nel corso della discussione, che si è poi tramutata in alterco quando Lasta si divincola dal tentativo della parlamentare di baciarlo: "La vuole smettere con queste buffonate?" grida Lasta, "ci sono stati 35.000 morti, deve avere rispetto!"."Lei deve avere rispetto per l'intelligenza di queste persone" ha detto Cunial, indicando chi a poca distanza stava sostenendo la tesi che il Covid è un complotto di Bill Gates.