Iacopo Melio: "Susanna Ceccardi non esponeva la foto di Mattarella perché i leghisti non conoscono l'umanità"

Lo scorso giugno Susanna Ceccardi, candidata della Lega in Toscana, aveva dichiarato che lei la foto di Sergio Mattarella in ufficio non la espone, perché è un 'retaggio dell'Ancient Regime'. Iacopo Melio, noto attivista per i diritti dei disabili e anche candidato consigliere regionale del Pd in Toscana, ha condiviso oggi una fotografia che lo ritrae proprio con il Presidente della Repubblica, scrivendo: "Io invece la foto con Sergio Mattarella l’ho esposta eccome, in bella vista. E l’ho fatto con orgoglio perché credo in uno Stato libero, democratico e laico. Ma soprattutto credo nei gesti a bassa voce del nostro Presidente della Repubblica, fatti di umanità, rispetto e accoglienza: tre cose che i leghisti non conoscono minimamente, ed è per questo che non possono mostrarlo".