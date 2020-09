Focolaio Covid: a La Spezia obbligo di mascherine per tutte le 24 ore

Obbligo di indossare la mascherina ovunque e sempre a La Spezia, a causa dell'impennata di contagi da Covid-19. La Regione Liguria ha emesso un'ordinanza in vigore dalla mezzanotte del 6 settembre al 13.

Questo a causa di un cluster che si è sviluppato nella comunità sudamericana con soggetti che possono aver trasmesso il virus in vari ambienti lavorativi e sui mezzi e in luoghi pubblici.

I numeri in Liguria - Nella Asl 5 spezzina ci sono 41 ricoverati, 5 in terapia intensiva e c'è stato anche un decesso all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, un uomo di 89 anni.

In tutta la Liguria i nuovi positivi sono 95 nelle ultime 24 ore: 87 sono pazienti sintomatici, 8 scoperti con attività di screening. Di questi 45 sono nella Asl spezzina e 44 nella Asl 3 di Genova che conta tra questi madre e figlio minore e 10 casi in Rsa.

I positivi complessivi in regione sono 1.770, 80 in più di venerdì 4. Gli ospedalizzati sono 61 (7 più del 4), sette quelli in terapia intensiva: oltre ai 5 dello Spezzino, 2 sono all'ospedale San Martino di Genova. Sono stati 2.697 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore. I soggetti in isolamento domiciliare sono 646, 27 in più e quelli in sorveglianza attiva 1.889.