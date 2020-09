Tornano a salire i nuovi positivi: 1.326 e sei vittime. Ma i tamponi sono stati oltre i 100 mila

Nessun allarme ma la situazione no va sottovalutata: tornano a salire i casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, con 102.959 tamponi eseguiti, i nuovi contagi sono 1.326, martedì l'aumento era stato di 978. Il totale dei casi sale così a 271.515. Le vittime da ieri sono 6, per totale di 35.497 deceduti dall'inizio dell'emergenza. La Lombardia resta la Regione più colpita, con 237 nuovi casi, seguita da Veneto (+163), Lazio (+130) e Campania (+117).



Sono oltre 100 mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Per la precisione 102.959, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta del record assoluto di test in una sola giornata.