Cartabia preoccupata per il referendum: "Ci aspettavamo una riforma in Parlamento della legge elettorale"

“La tendenza generale in tutto il mondo occidentale, non solo in Italia, è quella di mettere in termini giuridici decisioni politiche, ma la Corte” Costituzionale “non può legiferare, questo spetta al Parlamento. La Corte può solo togliere, ‘cancellare’ quello che non va. La Corte per la prima volta nel 2014 è intervenuta sulla legge elettorale e ha eliminato gli eccessi. Ci aspettavamo quindi una riforma fatta in Parlamento. La Corte Costituzionale non può legiferare”.

Lo ha sottolineato il presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, intervistata ieri sera da Paolo Mieli a Castiglioncello (Livorno) secondo quanto diffuso dall’ufficio stampa del ‘Premio Cultura Politica Giovanni Spadolini’, a lei consegnato nella serata.