Il concerto di Nek al Twiga fa scoppiare la polemica: i clienti senza mascherina e ammassati

È al centro delle polemiche la serata cena più musica al Twiga Beach Club nel corso della quale si è esibito il cantante Nek. Il locale, gestito anche da Daniela Santanché, prevede l’accesso tramite prenotazione al tavolo, ma dai video circolati sui social, pubblicati nel corso della serata, alcuni clienti risultano ballare senza distanziamenti e senza mascherina.

I filmati hanno scatenato le critiche sui social: molti si sono riversati sul profilo Instagram del cantante biasimandolo per il comportamento. Solo pochi giorni fa proprio lui era stato scelto come testimonial della campagna #giustedistanze, rivolta ai giovani per sensibilizzarli sulle misure di prevenzione contro il contagio.