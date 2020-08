La ministra De Micheli: "Rimuovere il presidente del Consorzio dei trasporti condannato per stupro"

"Apprendo dai giornali che il sig. Giulio Ferrara è stato rieletto presidente del Consorzio trasporti Basilicata, pur a seguito di una condanna in via definitiva per violenza sessuale su una dipendente. Sono sgomenta come donna, prima ancora che come Ministra dei Trasporti. Ho messo in atto tutto quanto nelle mie possibilità affinché venga rimosso dall'incarico".Così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, in un post su Facebook. "Intendo, inoltre, proporre una norma con la quale chi ha subito condanne per gli stessi motivi del sig. Ferrara non acceda mai più a simili incarichi", ha concluso.