Il Tar accoglie il ricorso del Viminale: sospesa l'ordinanza anti-migranti di Musumeci

Prevedibile, visto che in Sicilia non c’è il vice-re che aveva ampi poteri. il Tar ha sospeso l'ordinanza propagandistica e pre-elettorale del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, con cui imponeva lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza per migranti per motivi sanitari.

Accolta dunque la richiesta presentata dal Viminale. Il tribunale amministrativo si riunirà in camera di consiglio il 17 settembre per discutere nel merito.

Alla base dell'impugnazione la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni."Nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo", aveva replicato Musumeci.

Secondo il Viminale i migranti sbarcati dal 1 gennaio al 25 agosto sono 17.504, più del triplo di quelli dell'anno scorso.