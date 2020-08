Antonella Mosetti positiva al Covid, confessa: "Anch'io al Billionaire. Non rispettavamo le regole"

Quando ha scoperto di avere contratto il coronavirus si è barricata in casa, ha avvisato le persone con le quali era stata a contatto e poi ha comunicato la notizia a tutti i follower di Instagram. La showgirl Antonella Mosetti, positiva al Covid dopo una vacanza in Sardegna, al Messaggero racconta di essere stata attentissima e di avere rispettato le norme, ma non ha dubbi: «Abbiamo abbassato la guardia troppo presto».

Anche lei è stata al Billionaire.



«Sì, ho trascorso lì una serata. Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l’ho preso in Sardegna. Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina, io l’ho anche comprata da loro perché è bellissima, nera, in tessuto. I clienti invece non erano così attenti».



Dopo il sierologico negativo, ha fatto il tampone insieme alla figlia, che era stata con lei in Sardegna. Risultato? Mosetti positiva, la figlia no. D’altronde i sintomi avevano destato dei sospetti: «Stanchezza, raffreddore, mi ha terrorizzato non sentire più sapori e odori». La Mosetti non attribuisce tutte le “colpe” alla Sardegna.