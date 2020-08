Gad Lerner: "Una volta Musumeci aveva il coraggio di proclamarsi fascista, ora agisce da fascista"

Gad Lerner ha pubblicato un post su twitter in cui definiva il “presidente della regione Sicilia Musumecii un fascista", accompagnandolo con una foto che ritrae un giovane Musumeci assieme a Giorgio Almirante.

E aveva commentato: “Una volta, se non altro, #NelloMusumeci aveva il coraggio di proclamarsi fascista. Ora invece pubblica ordinanza fasulla per addossare ai #migranti il contagio Covid-19 e chiedere al governo di respingerli in mezzo al mare. Cioè di agire da fascista quale lui continua a essere.

La replica di Musumeci

"Ecco l'opinione di Gad Lerner. Che fa l'intellettuale facendo finta di non capire. È razzista, caro Lerner, chi pensa di ammassare migliaia di persone in condizioni disumane. È razzista chi non muove un dito contro una invasione che ha portato oltre diecimila persone sulle nostre coste in meno di due mesi. Se ne faccia una ragione ed eviti di buttarla in caciare, restando vittima dei suoi pregiudizi ideologici. Logori pregiudizi. Io vado avanti a tutelare la salute di chiunque stia sul suolo siciliano. Faccio il mio dovere di presidente. E mi aspetto che il governo centrale faccia la sua parte".