Salvini perde la testa: "Qualcuno ci guadagna con il virus, perché non si capisce questo terrorismo..."

Una escalation di irresponsabilità. Che lo ha portato a dire in piena escalation di contagi (tra gli applausi dei suoi fans e tra le contestazioni della Toscana democratica e antirazzista) che c’è qualcuno che ci guadagna con il Covid e che per questo si continua a fare terrorismo sulla pandemia dimenticando che il contagio lo portano i migranti. Definiti balordi. "Non puoi mandare la polizia a Cecina a misurare la distanza tra le sdraio e far sbarcare migliaia di balordi"



E questo nonostante i dati ufficiali secondo i quali i casi di Covid in Toscana che riguardano gli immigrati sono il 7%, mentre il restante 93% è di italiani e ‘bianchi”.

La critica del Pd

"Da due giorni Salvini è in Toscana a tenere comizi al posto della sua candidata. Tralasciando il fatto che, come in Emilia, è evidente che la candidatura del centrodestra sia solo di facciata e che l'unico a voler visibilità sia Salvini, è gravissimo che faccia tutto questo giocando con la salute delle toscane e dei toscani. Oggi in regione si sono verificati 79 nuovi casi (8 dei quali nei comuni pisani monitorati dalla Asl Nord Ovest), ieri 59. Sono i livelli più alti da metà maggio, eppure lui non ha mai indossato la mascherina, non ha mai invitato a farlo e ha permesso a decine di persone di assembrarsi senza alcuna protezione. Anche stamani a Marina di Pisa e Pontedera è accaduto lo stesso. È intollerabile fare campagna elettorale sulla pelle delle persone ed è ancora più odioso farlo qui da noi dicendo che la Lega vorrebbe sostituire il modello sanitario toscano con quello lombardo e tutti i danni che ha provocato! No Salvini, grazie. Noi ci teniamo il nostro buon governo e a te, cortesemente, chiediamo di tenere almeno la mascherina e smetterla di giocare con la nostra salute".

Così il consigliere regionale Antonio Mazzeo (Pd) sulla sua pagina Facebook commentando la presenza di Matteo Salvini a Marina di Pisa e Pontedera.