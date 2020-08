Coronavirus, record di nuovi casi, sono 577. L'età media dei nuovi contagi si è abbassata

Sono 574 i contagi di Coronavirus in più rispetto a ieri, l'aumento più alto di quest'estate dopo quello del 24 giugno, quando furono 577. L'ondata epidemica non si ferma in Veneto e in Lombardia, con 127 e 97 casi rispettivamente. Sono quindi 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d'Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi."Se si contagiano molti giovani una quota, seppur minima di essi, si ammala gravemente», riflette l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale della Puglia: "Cinque pazienti tra i 20 e i 30 anni sono in condizioni critiche"."L’età media adesso è intorno ai 50 anni", sintetizza l’assessore alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera. Tutto ciò è la conseguenza del fatto che i nuovi positivi — come evidenzia l’Istituto superiore di Sanità — hanno spesso meno di 40 anni.