Oltre 500 ragazzi a rischio contagio per una serata in discoteca a Pietrasanta

Sono ben 550 i ragazzi che hanno segnalato la loro presenza alla discoteca Seven Apples di Pietrasanta nella notte tra l'8 e il 9 agosto, quando nel locale era presente anche una ragazza di Pisa risultata positiva al Covid-19. Molti provengono da fuori Toscana e dalla zona di Firenze.Per poter mettere in atto le misure idonee ad arginare il contagio, precisa l'azienda sanitaria, è partita l'indagine epidemiologica e, contemporaneamente, sono stati effettuati i riscontri e le relative verifiche. "Per evitare di creare inutili allarmismi", dopo le necessarie verifiche si è provveduto ad organizzare, in tempi rapidissimi, le modalità di effettuazione del test, "che si svolgerà a Pisa, Massa, Versilia e Lucca". I tamponi verranno eseguiti con drive through il 15 e il 16 agosto.