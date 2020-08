Blitz fascista di Casapound, occupata la Commissione migranti del Friuli-Venezia Giulia

Fascisti e abusivi ma nonostante questo trattati con i guanti di velluto dallo Stato. E quindi poi si sentono legittimati a turbare la democrazia con le loro buffonate. Nel consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è andato in scena un blitz di Casapound con l'obiettivo di interrompere e ostacolare i lavori della VI Commissione con all’ordine del giorno l’approvazione preliminare del programma immigrazione 2020. I militanti del movimento di estrema destra si sono presentati mentre la commissione stava per riunirsi per affrontare il tema delle politiche sociali relative ai migranti sul territorio.Francesco Clun, leader locale del movimento neofascista, dichiara: "Abbiamo voluto far sentire la nostra voce, la nostra determinazione e le nostre soluzioni riguardo al problema della Rotta Balcanica. E le abbiamo fatte sentire direttamente a chi, seduto nelle stanze del Consiglio Regionale, avrebbe la possibilità di porre qualche rimedio alla questione. Siamo stufi di discorsi vuoti, promesse non mantenute e altre marchette elettorali".