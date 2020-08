E' allerta meteo in tutta Italia per il caldo: preoccupa la Sardegna che raggiungerà i 45°

Giornata da bollino rosso e massima allerta per il caldo in Italia. A preoccupare sono le temperature previste in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. In Sardegna previsto un record di 45 gradi, dopo i 42 superati a Iglesias. Da domenica si attende qualche diminuzione.

In media il termometro non è mai sceso sotto i 35 gradi in tutta la Sardegna. E' dunque un fine settimana di fuoco, coincidente con l'esodo per le vacanze, quello descritto dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore pubblicato sul portale del ministero della Salute.

Incendi in Sicilia - Con il gran caldo registrato venerdì sono tornati a bruciare i boschi in provincia di Palermo. Un grosso incendio ha tenuto impegnate tutta la giornata le squadre antincendio a Petralia Sottana. Le fiamme sono divampate a Rocca delle Balate e Cozzo Cofino, la montagna di fronte l'abitato che si trova sopra la Statale 120. Nella zona si trovano numerose abitazioni rurali e case di campagna. Le fiamme sono state alimentate dal vento caldo di scirocco.