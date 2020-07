Coronavirus, De Luca: "Troppo rilassamento, così non arriviamo a settembre"

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispetto alla situazione Coronavirus, ha dichiarato: "Dobbiamo tenere gli occhi aperti, fare attenzione. Stiamo valutando quotidianamente la situazione che non è drammatica, a condizione che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini. C'è stato un rilassamento preoccupante e grave in queste settimane e in questi mesi e così rischiamo di non arrivare neanche a settembre"."È evidente - ha aggiunto - che se non scatta un nuovo senso di responsabilità da parte dei cittadini il lavoro fatto rischia di essere pregiudicato. L'appello che faccio è questo: mascherine sempre, se passeggi da solo non c'è problema ma se c'è un assembramento ti devi mettere questa benedetta mascherina. È l'unica forma di prevenzione che abbiamo".