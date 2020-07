Fontana indagato, il web si indigna per la #LegaLadrona: "Tutti coi conti in Svizzera e poi fanno i sovranisti"

.Qualcuno si chiede come ha fatto #Fontana a mettere da parte (in un conto alle #Bahamas poi in un conto in #Svizzera) 5,3 MILIONI di €? pic.twitter.com/sEcLhdoj0G

— #BloccataDaSalvini (@Sabina1956) July 25, 2020



5,3 milioni di euro in un conto in Svizzera con due trust provenienti dalle Bahamas.



Se la giustizia ad orologeria non fosse intervenuta, a quest'ora #Fontana avrebbe lavorato in santa pace per aiutare il cognato e la moglie, e potuto eguagliare i famosi 49.#FontanaDimettiti

— Antonio M. Fasulo (@fasulo_antonio) July 25, 2020



Hanno tutti il conto in Svizzera ma sono #NoEuro e #italexit.

Sono stupidi e disonesti come solo i leader leghisti doc possono esserlo.#Legarublona#Legaladrona

— Andrea Andrei #FR (@AndreaAndrei10) July 25, 2020



Ma vi pare normale che un avvocato di Varese che fa politica da almeno 25 anni abbia un conto in Svizzera regolarizzato da scudo fiscale e che prima faceva capo a due trust alle Bahamas? Ah, madre dentista intestataria? E figlio delegato e beneficiario?

Ma vi pare normale?



Ma vi pare normale? https://t.co/A1fDuYuaMF

— David Carretta (@davcarretta) July 25, 2020

In seguito all'inchiesta di Report, Attilio Fontana cercò di far partire un bonifico di 250.000 euro dal suo conto in Svizzera verso il cognato.Fontana cercò di fare un bonifico per arginare quello che il quotidiano definisce "il rischio reputazionale" insito nei 75.000 camici e 7.000 set sanitari venduti per 513.000 euro alla Regione il 16 aprile dalla società Dama spa del cognato Andrea Dini e (per il 10%) della moglie Roberta. Secondo la ricostruzione del Corriere, il governatore lombardo tentò di bonificare alla Dama Spa 250.000 euro, cioè gran parte del mancato profitto al quale il cognato sarebbe andato incontro facendo l'unilaterale gesto di tramutare in donazione alla Regione l'iniziale vendita dei 75.000 camici e di rinunciare a farsi pagare dalla Regione i 49.353 camici e 7.000 set già consegnati.La milanese Unione Fiduciaria, incaricata il 19 maggio da Fontana del bonifico, secondo Il Corriere bloccò il pagamento perché in base alla normativa antiriciclaggio non vedeva una causale o una prestazione coerenti con il bonifico, disposto da soggetto "sensibile" come Fontana per l'incarico politico. E così la fiduciaria fece una "Sos-Segnalazione di operazione sospetta" all'Unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia, che la girò a guardia di finanza e Procura.Su twitter è partita però l'indignazione per quello che appare sempre di più come una gigantesca truffa della Regione Lombardia: