L'ex membro dello staff comunicazione del M5s: "I carabinieri di Piacenza delinquenti perché meridionali"

Daniele Martinelli ha fatto parte dello staff della comunicazione del M5s fino al 2013 e un suo post ( e un suo stesso commento) su Facebook sta diventando virale in queste ore. Martinelli offre una sua personalissima spiegazione sui fatti dei carabinieri arrestati a Piacenza, secondo lui colpevoli perché provengono dal Sud Italia."Sei meridionali su sei. Ora qui nessuno dice che essere meridionale significa essere delinquente, ci mancherebbe. Va però ribadito che la predisposizione a delinquere e a fare del male, è solitamente propria di chi nasce, cresce e si forma al Sud. Del resto la camorra, la Sacra corona unita, la Ndrangheta o la mafia con i loro metodi di sangue e violenza, non sono propriamente associabili alle mentalità tipiche del Piemonte, della Lombardia o del Veneto. Nessun valtellinese ha mai sciolto un bimbo nell’acido. Il siciliano Spatuzza sì. Ecco, sono questi i rudi metodi di un Sud arretrato dal quale proviene la stragrande maggioranza di delinquenti che sporcano il prestigio delle istituzioni e di quella maggioranza di gente per bene e onesta che indossa la divisa con onore".