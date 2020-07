Nubifragio a Schio, in Veneto: strade come fiumi ma stavolta Salvini non dà la colpa ai migranti

Una bomba d'acqua si è abbattuta su Schio, in Veneto, e in un video pubblicato dalla consigliera comunale Giulia Andrian si vedono strade allagate trasformate in fiumi in piena. Uno scenario certo non grave come quello di Palermo, ma solo per la diversa intensità del nubifragio. A estrema dimostrazione che sarebbe successo lo stesso in qualunque città d'Italia colpita da un evento di quelle proporzioni.



Ma stavolta Matteo Salvini ha evitato di dire che l'amministrazione del Veneto o di Schio 'pensa solo agli immigrati', come è successo con Palermo. Sarà forse perché il Veneto è a guida leghista?Giulia Andrian (Pd) scrive, a commento del video: "Dobbiamo intervenire nel territorio rimuovendo i fattori di rischio per rendere le nostre città più resilienti al cambiamento climatico. Soprattutto noi amministratori dobbiamo conoscere i dati che ci arrivano dalla ricerca".