Coronavirus, contagi ancora in calo: 129 in 24 ore

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 244.752, con un incremento di 129 casi in più, a fronte dei 190 di ieri. Le vittime odierne sono invece 15, per un totale di 35.073 decessi. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110.



I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181). E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute.