Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce: fu testimone di Auschwitz

Un gesto di grande sensibilità di un presidente che mai nel suo settennato ha dimenticato la comunità ebraica, il suo grande contributo allo Stato e le grandi sofferenze subite nel periodo nazi-fascista, senza mai dimenticare le antiche e nuove forme di antisemitismo.



Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Sami Modiano, testimone diretto degli orrori di Auschwitz, Cavaliere di Gran Croce dell`Ordine al merito della Repubblica.In occasione del suo 90º compleanno, che cade oggi, il presidente Mattarella ha fatto pervenire a Sami Modiano i suoi auguri più sentiti."Buon compleanno a Sami Modiano per i suoi 90 anni. Ho visto le sue lacrime, le sue fragilità, ma ho visto anche il coraggio e la forza di raccontare a tanti ragazzi l'orrore di Auschwitz vissuto in prima persona. Grazie Sami".

Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

"E' una gioia, una grande emozione l'onoreficenza che il Presidente della Repubblica ha conferito ad un uomo straordinario come Sami Modiano". Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori in merito al conferinento di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica a Sami Modiano in occasione del suo 90º compleanno, che cade oggi.

"Al presidente Sergio Mattarella il ringraziamento per il bellisimo tributo a Modiano, ai valori di fratellanza, umanità, e alla forza pedagogica che Sami, - conclude Leodori - e tutti gli eroici testimoni della Shoah, portano con se'".