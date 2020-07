Si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, alle 4:50 circa del mattino.



L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato che il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a Plezzo, in Slovenia, a circa 17 Km da Taipana e Pulfero, in provincia di Udine. Nonostante la scossa sia stata chiaramente avvertita dalla popolazione, non si registrano danni a persone o cose.