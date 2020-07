Maltempo, allerta gialla in nove Regioni: previsti temporali e grandine

Oggi è prevista allerta gialla per il maltempo su nove regioni, a causa di un'ampia area depressionaria che sta scendendo dall'Europa verso l'Italia, causando fenomeni di instabilità tra oggi e domani sulla fascia adriatica e sul centro.



Sono previste precipitazioni e temporali sull'Emilia Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise e Lazio, ma l'allerta è estea anche a Umbria, Molise, Puglia e Basilicata.Queste le previsioni:

al Nord al mattino schiarite al Nordovest, già variabile al nordest con qualche pioggia sul Triveneto e temporali sulla Romagna. In giornata instabile su Triveneto, est Lombardia, Emilia Romagna, ma anche basso Piemonte ed entroterra ligure con rovesci e temporali in attenuazione la sera sulle regioni orientali.

Al Centro variabile al mattino sul versante adriatico con temporali soprattutto sulle Marche, schiarite altrove. In giornata instabilità in ulteriore intensificazione sulle adriatiche con rovesci e temporali anche violenti e localmente accompagnati da grandine. Fenomeni in sconfinamento agli entroterra tirrenici e localmente fin su tratti costieri. In serata attenuazione dei fenomeni da nord.

Al Sud a tratti instabile su Molise e alta Puglia con formazione di rovesci e qualche temporale, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera e in estensione fino all'entroterra campano. Qualche fenomeno in arrivo anche sul nord della Sicilia, altrove più soleggiato. Temperature in calo.