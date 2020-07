Il calo dei contagi si è arrestato: 233 nuovi casi in 24 ore e 11 nuove vittime

Continuano a salire i casi di Coronavirus in Italia. Stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute sono 233 i nuovi contagi, il numero dei casi totali sale così a 243.967. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 11, portando il totale a 35.028 morti. Rallenta la discesa degli attualmente positivi che rispetto a ieri sono solo 17 in meno (totale 12.473). Preoccupa il boom di casi in Veneto (+55) ed Emilia Romagna (+54). In Lombardia 55 nuovi casi.

Intanto un nuovo cluster di Covid19 è stato individuato in un ristorante a Savona. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. "Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive - ha detto -. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica".

Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Sardegna e Provincia autonoma di Trento, sono le uniche regioni italiane dove nelle ultime 24 ore non si e' registrato alcun caso di contagio al Coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano della Protezione Civile nazionale.