Coronavirus, risalgono contagi (234) e morti (9). Il problema dei focolai

Dati non drammatici ma ben lontani dalle speranze di zero contagi a luglio. Anche se va detto che i dati sono alimentati da alcuni focolai già circoscritti.

Sono 243.061 i casi di coronavirus registrati in Italia il 12 luglio: un incremento di 234 casi rispetto all’11 luglio. I decessi salgono di 9 unità a 34.954, contro i 34.945 di ieri. I dimessi/guariti si attestano a 194.928 unità, in rialzo di 349 unità (+0,18%) rispetto al giorno precedente.

Le regioni più colpite si confermano Lombardia (+77 contagi) ed Emilia-Romagna (+71), seguite da Calabria (+20) e Veneto (+16). Sono 68 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, uno più di ieri, il secondo giorno consecutivo di lieve aumento, mentre crescono di due unità in Lombardia, da 29 a 31.

Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare sono 12.335 (-175). Le persone positive al Covid sono complessivamente 13.179 (-124). I guariti sono 194.928 (+349).

In Piemonte zero decessi e quattro nuovi positivi

Zero decessi, quattro nuovi casi positivi di cui due asintomatici. Sono alcuni dei dati diffusi dalla Regione Piemonte nel bollettino sulla situazione Coronavirus. I pazienti guariti sono in tutto 25.477 (+29 rispetto a ieri). Il totale dei decessi è fermo a 4.111. Le persone risultate positive in Piemonte dall'inizio dell'epidemia sono 31.498. Resta invariato il numero (nove) dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.