Camici alla Lombardia, ascoltata per 7 ore la responsabile gare di Aria sull'inchiesta sul cognato di Fontana

Carmen Schweigl, responsabile gare di Aria, la centrale regionale acquisti, è stata ascoltata per 7 ore dai magistrati milanesi che indagano sulla fornitura di camici da 513 mila euro alla Regione Lombardia da parte di Dama, società di abbigliamento di proprietà di Andrea Dini, cognato del governatore Attilio Fontana, e partecipata anche da sua moglie Roberta Dini. Schweigl è stata ascoltata come persona informata dei fatti.Un'audizione fiume, la sua: la manager è arrivata in Procura intorno alle 10 di questa mattina e, al netto di qualche breve momento di pausa, ha risposto alle domande dei pm Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Fuscas fino a dopo le 17. L'inchiesta milanese, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, per il momento vede indagati lo stesso Dini e il dg di Aria Filippo Bongiovanni. Sono entrambi accusati di turbata libertà nella scelta del contraente.