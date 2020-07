L'ex presidente dell'Ordine dei Giornalisti difende Lucarelli: "Il deferimento è una grande sciocchezza"

Ringrazio pubblicamente l’ex presidente dell’ordine dei giornalisti Enzo Iacopino. pic.twitter.com/AWigMfDrgR

Enzo Iacopino, ex presidente dell'Ordine dei Giornalisti, difende su Facebook Selvaggia Lucarelli per il deferimento dall'Ordine per aver violato la Carta di Treviso sulla tutela dei minori. "Trovo l'iniziativa una vera sciocchezza. Grande. Se è oltraggio a non so che cosa, mi deferiscano" scrive Iacopino, ringraziato su Twitter da Lucarelli.Il deferimento è arrivato ieri sera con l'accusa, rivolta alla giornalista, di aver violato la Carta di Treviso a tutela dei minori. Non si capisce davvero quale sia la logica: Leon Pappalardo, figlio della giornalista, è andato a contestare Salvini di sua iniziativa e Salvini ha pubblicato le immagini del minorenne - senza censura - sui canali social della Lega. Lucarelli ha dichiarato fin dall'inizio che non era a conoscenza delle intenzioni del figlio (anche se rispettava quanto detto). Lucarelli, peraltro, nemmeno compare in quel video. Lucarelli, secondo l'accusa, avrebbe sfruttato l'immagine del figlio per il suo lavoro, ma questo non sembra assolutamente vero. Tante sono le personalità del mondo giornalistico e non che stanno mostrando solidarietà a Lucarelli per quello che appare come un classico siluramento.