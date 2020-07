Il Comitato delle vittime del Covid di Bergamo prepara altre 100 denunce in Procura

Prima il dolore, poi il lutto e adesso è l’ora delle azioni legali che, in parte, si riverseranno anche contro quei medici e infermieri che abbiamo spesso chiamato eroi. Ma non poteva che finire così, visto che l’epidemia di Coronavirus ha preso alla sprovvista un sistema sanitario largamente depauperato e che non era pronto ad affrontare una simile situazione.

Il lavoro del comitato 'Noi Denunceremo - Verità e Giustizia per le vittime di Covid-19' non si ferma e raddoppia. Per lunedì prossimo è stato organizzato il secondo 'Denuncia Day', presso la Procura di Bergamo durante il quale verranno depositate oltre 100 nuove denunce.

Sono in lavorazione, inoltre, altrettante denunce che andranno a sommarsi a quelle dei primi due Denuncia-Day e che verranno presentate verosimilmente a fine estate.

Il ritrovo sarà sempre in Piazza Dante Alighieri 2, a partire dalle ore 9.30, dove i membri del Comitato, gli aderenti e i denuncianti e gli avvocati che stanno supportando il Comitato, chiederanno ancora una volta verità e giustizia per i propri cari scomparsi durante la pandemia.

I denuncianti arriveranno non solo dal Nord Italia ma anche dalle regioni del Centro-Sud; verranno depositate, infatti, denunce da Roma, dalla Puglia, dalla Campania e non solo.